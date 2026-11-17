أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لا تواجه أزمة كبرى أو كارثة وشيكة، نافياً حاجة المواطنين إلى اتخاذ تدابير استثنائية، مثل بناء الملاجئ أو تخزين الطعام والمياه، في ظل تصاعد التكهنات بشأن استعدادات حكومية وعسكرية أمريكية لمواجهة احتمالات الطوارئ.

وقال فانس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إنه تلقى تساؤلات من عدد من أصدقائه بشأن ضرورة بناء ملاجئ أو تخزين إمدادات من الغذاء والمياه تحسباً لوقوع كارثة واسعة النطاق، مضيفاً أن إجابته كانت بالنفي.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي: «نحن لا نرى أن هناك أزمة تلوح في الأفق، لكن يجب أن تكونوا مستعدين لكل شيء»، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على منع أسوأ السيناريوهات المحتملة، مع الحفاظ على القدرة على التعامل معها إذا وقعت.

وأضاف أن ما تسعى إليه الإدارة هو «التأكد من أننا نمنع أسوأ النتائج، وفي الوقت نفسه نكون مستعدين لمواجهتها إذا حدثت»، في إشارة إلى التمييز بين الاستعداد المؤسسي للطوارئ وتوقع وقوع كارثة وشيكة.

وأشار فانس إلى أن جانباً كبيراً مما أثير في وسائل الإعلام يرتبط بإجراءات اعتيادية لضمان جاهزية المؤسسات العسكرية الأمريكية، موضحاً أن الإدارة تسعى إلى التأكد من قدرة الجيش على التعامل مع أي أزمة محتملة، دون أن يعني ذلك وجود مؤشرات على قرب وقوعها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أثارت فيه منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال حدوث انقطاع واسع للكهرباء في الولايات المتحدة، وربطت الأمر بما وصفته بـ«موعد انقطاع الكهرباء» المقرر الثلاثاء، رغم أن الاختبار المشار إليه يتعلق بنظام التنبيه والطوارئ الفيدرالي.

وبحسب التفاصيل الواردة بشأن الاختبار، فإنه يستمر نحو دقيقة واحدة عبر البث التلفزيوني والإذاعي، ويهدف إلى التحقق من كفاءة نظام التنبيه في إيصال التحذيرات إلى الجمهور عند الحاجة، ولا يتضمن إرسال إشعارات إلى الهواتف المحمولة، ولا يشير بحد ذاته إلى توقع انقطاع التيار الكهربائي.

كما أسهمت إجراءات أعلنها وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لتعزيز قدرة القواعد العسكرية على مواصلة العمل بصورة مستقلة خلال انقطاعات الكهرباء، في تغذية التكهنات بشأن وجود مخاطر غير معلنة.

غير أن تعزيز قدرة المنشآت العسكرية على العمل في الظروف الاستثنائية يندرج ضمن خطط الاستعداد للطوارئ وضمان استمرارية العمليات، ولا يمثل في حد ذاته دليلاً على توقع انقطاع واسع للكهرباء أو وقوع كارثة وشيكة.