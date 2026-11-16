يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقليص اجتماعاته رفيعة المستوى، مع إلغاء القمة التي كان مقرراً عقدها في ألبانيا عام 2027، في خطوة تعكس تحديات سياسية ومالية وخلافات متصاعدة بين الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي والحرب في أوكرانيا والتوترات مع إيران، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».



وأعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن القمة لن تُعقد العام القادم، مشيراً إلى احتمال استضافتها في تيرانا عام 2028. فيما قلّل الأمين العام للحلف مارك روته من أهمية التأجيل، مؤكداً أن اجتماعات القادة تُعقد عندما تقتضي الضرورة. ولا يقتصر التقليص على قمم القادة، إذ لم يعقد وزراء دفاع دول الحلف اجتماعهم المعتاد في أكتوبر الماضي، ولا توجد خطط لاجتماع مماثل في الشهر نفسه من عام 2027. وسيكتفي وزراء الخارجية باجتماع واحد العام القادم بدلاً من اجتماعين، ضمن خطة لإعادة تنظيم الاجتماعات.

أعباء الاستضافة المالية والأمنية



وأثار اختيار ألبانيا لاستضافة القمة خلافات بين الحلفاء، إذ يرى بعضهم أن تيرانا لا تنفق ما يكفي على الدفاع، رغم توقع وصول إنفاقها إلى 2.15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بهدف الحلف رفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% بحلول 2035، إلى جانب 1.5% للبنية التحتية المرتبطة بالدفاع. إلا أن أعباء الاستضافة المالية والأمنية شكلت عاملاً إضافياً في قرار التأجيل؛ إذ تطلبت قمة لاهاي عام 2025 استثمارات بلغت نحو 100 مليون دولار وسنة كاملة من التحضيرات. وقال روته إن تنظيم اجتماعات تضم قادة الدول الـ32 وشركاء الحلف يتطلب إجراءات أمنية مكثفة وتكاليف باهظة، لكنه أكد أهمية هذه اللقاءات.



وحدة الحلف على المحك



وتأتي الخطوة وسط توترات سياسية داخل الناتو، خصوصاً مع ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي، وانتقاده عدم دعمهم واشنطن في حرب إيران، فضلاً عن إعادة طرحه مسألة السيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك العضو في الحلف. ويرى مراقبون أن الحلف حقق قدراً من أهدافه خلال المرحلة الحالية، بعدما أقر مستهدفات جديدة للإنفاق والقدرات العسكرية، ما يقلل الحاجة إلى عقد قمة سنوية أو متقاربة.



من جهته، اعتبر الباحث ديفيد كاتلر أن عدم وجود ملفات تستدعي اجتماع قادة الدول الـ32 قد يجعل تأجيل القمة لعامين أو ثلاثة أعوام خياراً مطروحاً، مؤكداً أن الحلف يحتفظ بإمكانية عقد اجتماعات استثنائية، بما فيها الاجتماعات الافتراضية، عند الضرورة.