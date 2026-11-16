في تصعيد جديد، أغلقت طهران باب التفاهم مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، زاعمة أن واشنطن تستخدم الدبلوماسية لكسب الوقت والتمهيد لهجوم آخر.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء أمس (الأحد)، إن الولايات المتحدة "أرجأت في ردها على المقترح الإيراني تنفيذ بعض الشروط إلى مراحل لاحقة، ما يعني أنه لا يمكن التوصل إلى تفاهم في ظل هذه الظروف".



واعتبر أن الولايات المتحدة أثبتت أنها لا يمكن الوثوق بها، وفق قوله. وأضاف: "قبل كل شيء، يجب على الولايات المتحدة أن تقدم الضمانات اللازمة بأن جميع الشروط الإيرانية سيتم الوفاء بها". وأشار إلى أن الخطة الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز تقلّصت مدتها من سبعة أيام إلى يومين.



وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أعاد التذكير بالشروط السبعة. وأكد أمس أن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال مفتوحاً إذا قبلت واشنطن الشروط الإيرانية. كما أضاف أن "بلاده لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم". فيما استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبول بلاده تعليق تخصيب اليورانيوم بشكل مؤقت للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا.



وقدمت إيران مقترحاً منقحاً الشهر الماضي من أجل فتح مضيق هرمز الحيوي للملاحة الدولية، نص على ضرورة رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات، فضلاً عن وقف الحرب على كافة الجبهات، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ودفع تعويضات عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية، فضلاً عن تقديم ضمانات أمنية، والإقرار بإدارة إيرانية عمانية مشتركة لمضيق هرمز. وأشارت إلى أنه في حال تنفيذ أولي لتلك الشروط أو أغلبها يصار إلى فتح الممر الملاحي خلال يومين.



وجاء الرد الأمريكي رافضاً لتلك الشروط أو بعضها، مع استمرار الحصار البحري، وسياسة "الخنق الاقتصادي" على طهران، والتي اعتبرتها واشنطن ناجحة وفعالة.