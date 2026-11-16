انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايسينغر تراجع الدور الأوروبي في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية، معتبرة أن تأخر الاتحاد الأوروبي في تشكيل فريق تفاوضي موحد أفقده موقعه على طاولة المحادثات، وجعله يجلس إلى «طاولة الأطفال» خلال مفاوضات أبوظبي.

وقالت ماينل-رايسينغر، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية، إنها دأبت على مدى أكثر من عام على انتقاد بطء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تشكيل فريق تفاوضي يتمتع بتفويض واضح، مضيفة: «في أبوظبي، كانت أوروبا تجلس إلى طاولة الأطفال».

ورأت الوزيرة النمساوية أن الدول الأوروبية نجحت في إظهار وحدة موقفها من خلال دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا، لكنها لم تنتقل إلى الخطوة التالية، المتمثلة في الاستعداد للانخراط المباشر في المفاوضات، مشددة على أن التعامل مع الأزمة يتطلب الجمع بين الحزم والحوار.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى المشاركة في أي مسار تفاوضي مقبل من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل الملفات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و«تحالف الراغبين»، ومجلس أوروبا.

ويأتي هذا الانتقاد في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية تحدياً يتعلق بكيفية توحيد موقفها وتحديد الجهة التي ستتولى تمثيلها في المفاوضات، وسط خلافات بشأن طبيعة المشاركة ومستواها، ومدى قدرة بروكسل على التأثير في القرارات المتعلقة بمستقبل الأمن الأوروبي وأوكرانيا.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد طرح تصوراً لتمثيل أوروبي يضم مؤسسات الاتحاد، إلى جانب خمس دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا، في محاولة لتنسيق المواقف الأوروبية وإظهار صوت موحد في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 10 و11 نوفمبر، جولة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في مسعى لاستكشاف فرص تسوية النزاع، فيما عقد ممثلون أوروبيون اجتماعات منفصلة مع الجانبين الأوكراني والأمريكي لتنسيق المواقف، من دون المشاركة في المفاوضات الثلاثية المباشرة مع الوفد الروسي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت مشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في اجتماعات تنسيقية بأبوظبي، إلى جانب ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة، وذلك قبل انطلاق المحادثات الثلاثية. ويعكس ذلك التمييز بين الحضور الأوروبي في المشاورات الجانبية والتمثيل المباشر داخل غرفة المفاوضات.

وفي المقابل، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن على الأوروبيين الراغبين في المشاركة في تسوية النزاع الأوكراني تحديد موقفهم بوضوح، والإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانوا يسعون إلى تحقيق السلام أم إلى مواصلة الحرب، في إشارة إلى تحفظ موسكو على الدور الذي يمكن أن تؤديه العواصم الأوروبية في المسار التفاوضي.