حققت الأمريكية من أصول فلسطينية عبير قواس فوزاً تاريخياً بعضوية مجلس شيوخ ولاية نيويورك، لتصبح أول امرأة فلسطينية أمريكية محجبة تصل إلى الهيئة التشريعية للولاية، في إنجاز لافت يعزز حضور الجالية الفلسطينية والعربية في المشهد السياسي الأمريكي.

وأعلنت قواس فوزها عبر حسابها على منصة (إكس) بعبارة مقتضبة قالت فيها: «لقد صنعنا التاريخ»، في إشارة إلى النتيجة التي حققتها في الدائرة الثانية عشرة بمنطقة كوينز، بعد حصولها على نحو 75% من الأصوات وفق النتائج الأولية عقب فرز معظم بطاقات الاقتراع.

وجاء فوز قواس بدعم من أنصار عمدة نيويورك زهران ممداني ومنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، بعدما نجحت في تحويل تقدمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إلى انتصار حاسم في السباق النهائي.

وتتحدر قواس من عائلة فلسطينية هُجّرت إلى الأردن عام 1948 قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة، حيث وُلدت ونشأت في نيويورك. وشكلت تجربة عائلتها مع اللجوء والهجرة، إلى جانب احتجاز والدها وترحيله في وقت سابق، أحد أبرز العوامل التي دفعتها للعمل العام والانخراط في النشاط السياسي.

وركزت حملتها الانتخابية على قضايا الرعاية الصحية والسكن والنقل وحقوق المهاجرين، تحت شعار (تمويل الكرامة ومحاربة الدمار)، كما دعت إلى توجيه الموارد العامة نحو احتياجات السكان وتعزيز العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية.

ويُنظر إلى فوز قواس بوصفه محطة بارزة في مسار المشاركة السياسية للأمريكيين من أصول فلسطينية، إذ يمنح الجالية الفلسطينية حضوراً غير مسبوق داخل إحدى أهم المؤسسات التشريعية في ولاية نيويورك.