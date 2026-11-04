ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بعد دخوله محمية الملك سلمان الملكية دون الحصول على ترخيص، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية قبل إحالته إلى الجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن المخالفة تتمثل في دخول المحميات الطبيعية من دون تصريح نظامي، مؤكدة أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تبلغ خمسة آلاف ريال.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات أو ممارسات تضر بالبيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.