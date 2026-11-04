ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ضباء بمنطقة تبوك مواطناً لمخالفته لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، بعد ممارسته الصيد دون الحصول على تصريح نظامي.

وأوضح حرس الحدود أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن الجهود الرامية إلى حماية الثروات المائية الحية وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للأنشطة البحرية.

ودعا حرس الحدود الجميع إلى التقيّد باللوائح والتعليمات البيئية، والإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة.