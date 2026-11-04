أعاد الناخبون الأمريكيون انتخاب النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب لعضوية مجلس النواب، في انتصار جديد لاثنتين من أبرز الأصوات التقدمية والمنتقدة لسياسات إسرائيل داخل الكونجرس.

وحسمت عمر، ذات الأصول الصومالية، الفوز بمقعد الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، لتضمن ولاية خامسة في المجلس، بعد تغلبها على منافسها الجمهوري جون ناجل، بحسب توقعات شبكة «سي بي إس» الأمريكية.

وجاء فوز عمر في ظل تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية المحيطة بها، بعدما داهم عملاء اتحاديون منزلها في واشنطن خلال أكتوبر الماضي، في إطار تحقيق يتعلق بمستندات الهجرة التي قدمها والدها الراحل عندما كانت طفلة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

ونفت عمر الاتهامات المرتبطة بالتحقيق، ووصفت المداهمة بأنها إساءة لاستخدام سلطات إنفاذ القانون واستهداف سياسي، فيما قالت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستخدم التحقيقات لملاحقة خصومها السياسيين.

وفي ولاية ميشيغان، احتفظت رشيدة طليب بمقعدها عن الدائرة الثانية عشرة، بعدما فازت على منافسها الجمهوري جيمس هوبر، لتضمن ولاية خامسة في مجلس النواب، وفق النتائج التي أعلنتها وسائل إعلام أمريكية.

وتغطي الدائرة التي تمثلها طليب مناطق من مدينة ديترويت وضواحيها، بينها ديربورن وإنكستر وليفونيا، وتضم تجمعات سكانية كبيرة من أصول عربية، ما يمنح قضايا الشرق الأوسط والسياسة الأمريكية تجاه المنطقة حضورا في المشهد الانتخابي المحلي.

وتحمل طليب، ذات الأصول الفلسطينية، مكانة تاريخية باعتبارها أول امرأة فلسطينية أمريكية تنتخب لعضوية الكونجرس، كما كانت مع إلهان عمر ضمن أول امرأتين مسلمتين تدخلان مجلس النواب الأمريكي عام 2018.

وتنتمي النائبتان إلى التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وترتبطان بمجموعة تعرف باسم «الفرقة»، التي تضم عددا من النواب اليساريين الذين يتبنون مواقف أكثر انتقادا للسياسات الأمريكية التقليدية في ملفات العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية.

وبرز اسم عمر وطليب خلال الحرب في قطاع غزة، مع مطالبتهما بوقف إطلاق النار وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وتوجيههما اتهامات للحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل. كما واجهتا انتقادات من مسؤولين وجماعات مؤيدة لإسرائيل بسبب مواقفهما وتصريحاتهما.

ولا ينفصل فوز النائبتين عن التحول الأوسع الذي شهدته انتخابات التجديد النصفي؛ إذ تمكن الديمقراطيون من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في ضربة للجمهوريين والرئيس دونالد ترامب، ونتيجة تفتح الباب أمام تغيير موازين القوى في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولايته.

ويمنح هذا التحول عمر وطليب فرصة لمواصلة نشاطهما التشريعي والرقابي من موقع الأغلبية الديمقراطية، بما في ذلك المشاركة في توجيه أولويات اللجان البرلمانية وممارسة الضغط على إدارة ترامب بشأن ملفات السياسة الخارجية والمساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبذلك، لا يمثل الفوز مجرد تجديد لعضوية نائبتين بارزتين، بل يعكس استمرار حضور التيار التقدمي المنتقد لسياسات إسرائيل داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، في وقت تتجه فيه واشنطن إلى مرحلة جديدة من المواجهة بين البيت الأبيض والكونجرس.