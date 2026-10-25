يتوجه الإسرائيليون بعد غدٍ، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست الـ26، وسط منافسة بين 38 قائمة على 120 مقعداً، واستعدادات لاستقبال أكثر من 7.3 ملايين ناخب، في انتخابات يُتوقع أن تحدد ملامح الحكومة القادمة.



5 ملايين يهودي



وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7 ملايين و331 ألفاً و981 ناخباً، بزيادة صافية تتجاوز 543 ألفاً مقارنة بانتخابات نوفمبر 2022.



وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن نحو 6.5 ملايين ناخب يقيمون داخل إسرائيل، مقابل قرابة 810 آلاف في الخارج.



ويشكل اليهود نحو 77% من الناخبين المقيمين داخل إسرائيل، بنحو 5 ملايين، فيما يبلغ عدد الناخبين العرب الفلسطينيين، بمن فيهم المسلمون والمسيحيون والدروز، نحو 1.16 مليون، بنسبة 18%، بينما تمثل الفئات الأخرى نحو 5%.



ويبرز نحو 600 ألف شاب وشابة يصوتون للمرة الأولى، وفق تقديرات إسرائيلية، بما يجعل أصوات الناخبين الجدد أحد العوامل المؤثرة في المنافسة.



من يحق له التصويت؟



يحق لكل مواطن إسرائيلي بلغ 18 عاماً وأُدرج اسمه في سجل الناخبين المشاركة في الاقتراع، بمن فيهم المواطنون العرب والمستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



في المقابل، لا يحق للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة التصويت للكنيست، كما لا يحق لمعظم فلسطينيي القدس الشرقية المشاركة ما لم يحملوا الجنسية الإسرائيلية.



ورغم وجود مئات آلاف الإسرائيليين المسجلين المقيمين بالخارج، يقتصر التصويت من الخارج على فئات محددة، أبرزها موظفو الدولة والبعثات الرسمية وبعض المؤسسات القومية وأفراد عائلاتهم المستحقون.



قوائم حزبية مغلقة



ينتخب الناخبون قوائم حزبية مغلقة وفق نظام التمثيل النسبي، وليس رئيس الحكومة مباشرة. ويتطلب الفوز بمقاعد تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من الأصوات الصحيحة.



وخصصت لجنة الانتخابات أكثر من 12 ألف صندوق اقتراع عادي، إلى جانب صناديق خاصة للجنود والمرضى والسجناء وذوي الإعاقة. كما يُتوقع فرز مئات آلاف المظاريف المزدوجة، التي تشمل أصوات ناخبين أدلوا بأصواتهم خارج مراكزهم الأصلية، بعد التحقق من أهليتهم ومنع التصويت المتكرر.



موعد إعلان النتائج



تُعلن استطلاعات الخروج عند العاشرة مساء (الثلاثاء)، فور إغلاق الصناديق الرئيسية، لكنها تظل تقديرات أولية لا تمثل النتائج الرسمية.



وتبدأ النتائج الفعلية بالظهور تدريجياً خلال الليل وصباح (الأربعاء)، فيما يستمر فرز الأصوات الخاصة والمظاريف المزدوجة خلال الأيام التالية.



وبحسب الجدول الوارد في التقارير الإسرائيلية، يُنتظر إعلان النتائج الرسمية النهائية في موعد أقصاه (الأربعاء) 4 نوفمبر، ما يعني أن صورة توزيع المقاعد قد تتضح قبل حسم النتائج بصورة نهائية، خصوصاً في السباقات المتقاربة والقوائم القريبة من نسبة الحسم.