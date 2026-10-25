كشفت وزارة البلديات والإسكان عن دخول نحو سبعة ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في مناطق تبوك وحائل وجازان ضمن مسارات التطوير أو التداول، في إطار نتائج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستفادة من الأراضي داخل النطاقات الحضرية.

وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 5.3 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، و466 ألف متر مربع جرى تطويرها، فيما بلغت الأراضي الواقعة تحت التطوير نحو 1.3 مليون متر مربع؛ ما يعكس دور الرسوم في تحفيز ملاك الأراضي على تطوير الأصول غير المستغلة وتسريع تداولها في السوق العقارية.

وبيّنت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 21 مشروعاً سكنياً بالمناطق الثلاث، ضمن توجه الوزارة لتوظيف هذه الإيرادات في رفع جاهزية البنية التحتية وتعزيز تنفيذ المشروعات الإسكانية.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة وتسريع إدماجها في دورة التنمية العمرانية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي، وزيادة المعروض العقاري والسكني، ودعم التوازن بين العرض والطلب.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت سابقاً أن إجمالي مساحات الأراضي التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في عددٍ من مناطق المملكة بلغ نحو 286 مليون متر مربع؛ منها 146 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، و71 مليوناً في منطقة الرياض، و28 مليوناً في منطقة مكة المكرمة، و19 مليونًا في منطقة المدينة المنورة، و15 مليوناً في منطقة القصيم، إضافة إلى سبعة ملايين متر مربع في منطقة عسير.