أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض 10 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.