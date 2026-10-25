أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض 10 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.
التحالف: اعتراض 10 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية
25 أكتوبر 2026 - 11:59 | آخر تحديث 25 أكتوبر 2026 - 11:59
تابع قناة عكاظ على الواتساب
"عكاظ" (الرياض)
The official spokesman for the coalition forces, "Coalition to Support Legitimacy in Yemen," Major General Turki Al-Maliki, announced the interception of 10 ballistic missiles launched by the Houthi militias towards the southern region.