في لفتة تقديرية خلال افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، منح المطرب المصري أحمد سعد العضوية الشرفية للنقابة، بقرار من النقيب أشرف زكي، احتفاءً بمشاركته في الحفل وتقديمه أغنية «أبطال قلوبنا»، التي تسلط الضوء على نجوم الأدوار الثانوية في الفن المصري.

أغنية تحتفي بنجوم الظل

وقدم أحمد سعد الأغنية خصيصاً للمهرجان، بكلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي، تكريماً للفنانين الذين أسهموا بأدوارهم في نجاح أعمال فنية عديدة، وتركوا بصمات مميزة لدى الجمهور، رغم عدم تصدرهم أدوار البطولة.

وشهدت الفقرة تفاعلاً من الحضور، وسط أجواء اتسمت بالمرح، خصوصاً مع تبادل الدعابات بين أحمد سعد والفنان مصطفى غريب، فيما وجه أشرف زكي الشكر إليهما على مشاركتهما في الأمسية.

تكريم 8 فنانين

وحملت الأمسية جانباً تكريمياً لثمانية فنانين تحت شعار «أبطال قلوبنا»، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الفن المصري، وضمت القائمة الراحلين نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي، إلى جانب عائشة الكيلاني، ويوسف رجائي، وسعيد الصالح، وعلاء زينهم.

سرقة والدة أحمد سعد

وكان كشف أحمد سعد سابقًا عن تعرض والدته للسرقة على يد عاملة منزلية وشريك لها، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين واستعادة المسروقات خلال ساعات من تقديم البلاغ.

وأشاد سعد، عبر رسالة نشرها، بسرعة استجابة الشرطة والمباحث المصرية، معرباً عن امتنانه لجهودهم في كشف ملابسات الواقعة، ومؤكداً أن تعاملهم السريع أسهم في طمأنة أسرته، وعزز شعوره بالأمان والتقدير لدور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين.

أعماله الجديدة

وعلى الجانب الفني، أثار أحمد سعد حماس جمهوره لعمل غنائي جديد، بعدما نشر مشهداً يظهر فيه أمام أوركسترا كبيرة على المسرح، بأجواء مستوحاة من موسيقى الستينيات، مكتفياً بالتعليق «قريباً»، دون الكشف عن موعد طرحه أو تفاصيله، وسط توقعات بارتباطه بألبومه الكلاسيكي الذي أعلن عنه سابقاً.