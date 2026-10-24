شهدت اليمن تصعيداً عسكرياً على عدة جبهات بالتزامن مع استمرار عملية «فجر اليمن» التي تنفذها القوات الحكومية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط غارات جوية ومواجهات ميدانية، وتطورات أمنية امتدت إلى محيط العاصمة صنعاء ومحافظات شمالية وغربية.



واصلت القوات اليمنية قصف مواقع مليشيات الحوثي في المخا ومأرب والجوف وتعز، فضلاً عن لحج وغيرها من المناطق. واستهدف الطيران المسير تجمعات حوثية في مناطق متفرقة تقع تحت سيطرة المليشيات.



واحتدمت المواجهات في جبهة كهبوب في لحج، حيث شنت مليشيا الحوثي هجوماً واسعاً استمر لقرابة 30 ساعة، إلا أن قوات "درع الوطن" والعمالقة أحبطت هذا الهجوم بالكامل، مع الحفاظ على مواقعها، وإسقاط عدة طائرات مسيّرة انتحارية في أجواء الجبهة بمحاذاة باب المندب.



وتبرز جبهة تعز ضمن أبرز محاور التصعيد، إذ أعلنت القوات الحكومية استهداف مركز قيادة وسيطرة ودبابتين في فندق سوفتيل المهجور شرقي المدينة، فيما تواصلت المواجهات في عدد من الجبهات، بينها صبر المسراخ والأقروض.



وفي الساحل الغربي، أفادت مصادر ميدانية بشن خمس غارات جوية على مدينة المخا ومحيط الميناء ومواقع على الساحل، فيما تحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات إضافية استهدفت مناطق في صعدة.



وأكدت مصادر عسكرية شن غارات على مواقع حوثية في محيط جبال عطان غربي صنعاء، فيما شهدت تعز اشتباكات عنيفة شرقي المدينة، واستهداف مركز قيادة وسيطرة ودبابتين في فندق سوفتيل المهجور، وفق القوات الحكومية.