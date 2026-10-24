ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن إلى 8 أشخاص، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة إبراهيم البدور، اليوم السبت.



وقال الوزير لوكالة فرانس برس، إن عدد القتلى الذين سقطوا في الاعتداء على كنيسة الكرك ارتفع إلى 8 بعد وفاة أحد المصابين ممن كانوا بحالة حرجة، مشيراً إلى أن هناك 26 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم حالة حرجة واحدة.



وكانت السلطات الأردنية، أعلنت أمس الجمعة، مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار نفّذه مسلحون «متطرفون» داخل وخارج كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك على مسافة 118 كلم جنوب عمان.



ولا تزال السلطات تبحث عن المهاجمين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت لهم صلات بجماعات معروفة داخل الأردن أو خارجه.



بدوره، توعّد الملك عبد الله الثاني منفّذي العمل الإرهابي بأشدّ العقوبات، مؤكداً «سنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد». وكتب عبر منصة «إكس»، «من توهّم أن رصاص الغدر يشقّ صفّ الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا».



وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في منشور على «إكس» بعد ساعات من وقوع الهجوم «هذه نتيجة الفكر التكفيري الإرهابي ونتيجة التطرف الأعمى، ولن نسمح للمجتمع أن يسير في هذا المسار».



وشهدت محافظة الكرك في العام 2016 سلسلة هجمات نسبت في معظمها إلى تنظيم داعش، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزاً أمنياً ودوريات شرطة وأسفر عن 10 قتلى بينهم 7 عناصر أمن وسائحة في ديسمبر. وقتل بعد ذلك 4 مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.