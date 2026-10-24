كشفت مذكرة استخباراتية أمريكية عن تصاعد جهود إيران لاستهداف دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه، وتحدثت عن وصول مخططات اغتيال إلى «مراحل متقدمة»، في وقت تتخذ واشنطن إجراءات لتقليص أعداد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في عدد من دول المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.



وبحسب موقع «أكسيوس»، الذي نشر المذكرة المؤرخة في 23 أكتوبر والموجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى تكثيف إيران جهودها لاستهداف مسؤولين أمريكيين.



وأكد مسؤول أمريكي صحة المذكرة التي نشرها مراسل «أكسيوس» باراك رافيد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقيم باستمرار المعلومات المتعلقة بالوضع الأمني في المنطقة، وتأخذ التهديدات الإيرانية وهجمات الحوثيين في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن أعداد موظفي سفاراتها.



وقال المسؤول: «فيما يتعلق بأعداد موظفينا في السفارات، فإننا نقيّم باستمرار المعلومات الجديدة المتعلقة بالوضع الأمني. ويؤخذ التهديد المتمثل في هجمات الحوثيين والمخططات الإرهابية الإيرانية التي تستهدف مسؤولين أمريكيين في الاعتبار عند اتخاذ قراراتنا بشأن تعديل أعداد الموظفين في السفارات الخاضعة لوضع المغادرة الإلزامية (RO) في المنطقة».



وأفاد مسؤولون بأن المعلومات الاستخباراتية بشأن المخططات الإيرانية تمثل أحد أسباب تقليص أعداد الموظفين في عدد من السفارات الأمريكية بالشرق الأوسط، بالتزامن مع مخاوف من توسيع الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم إلى دول أخرى في المنطقة.



وتتزايد المخاوف الأمنية في ظل احتمال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، ربما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر.



وحذر مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، في المذكرة غير المصنفة المكونة من صفحة واحدة، وزير الخارجية ماركو روبيو من ضرورة توسيع نطاق مشاركة المعلومات المتعلقة بمخططات الاغتيال الإيرانية مع الموظفين الأمريكيين الذين قد يكونون عرضة للاستهداف.



وأشارت المذكرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية المتاحة بشأن هذه المخططات ينبغي أن تصل إلى عدد أكبر من الموظفين، يتجاوز من يُسمح لهم حالياً بالاطلاع عليها.



ولم تحدد المذكرة أسماء المستهدفين أو الدول الواقعة خارج الشرق الأوسط التي قد تشملها المخططات، كما لم تكشف طبيعة العمليات المحتملة، لكنها أوضحت أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية اطلعوا بالفعل على المعلومات الاستخباراتية الأساسية.