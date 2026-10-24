دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، تزامناً مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة، تشمل جدة وخليص ورابغ، يومي الأحد والاثنين (25 و26 أكتوبر 2026).

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحذر أثناء هطول الأمطار، سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس الصادر السبت، استمرار فرص هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من 10 مناطق في المملكة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى عدم استبعاد تكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية، ما قد يؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية، تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط.

أما الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وبين متر ومترين على الجزء الجنوبي، وقد يتجاوز مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسطة الموج تصل إلى مائجة على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.