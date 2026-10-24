فاز مرشح المملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى سعد بن صليب العتيبي بالتزكية برئاسة البرلمان العربي، وذلك خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها البرلمان اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لانتخاب رئيس البرلمان ومكتب البرلمان العربي.

وفي كلمة ألقاها عقب انتخابه، رفع رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما تحظى به الكفاءات الوطنية من دعم ورعاية وتمكين، مشيراً إلى أن انتخابه لهذه المسؤولية يجسد المكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية وحضورها المؤثر ودورها الراسخ في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على دعمه وتوجيهه وثقته، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة عمل مؤسسي يقوم على تكامل الجهود ووحدة الغاية، وقدم شكره لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية على دعمهم لمسيرة البرلمان العربي، ولأعضاء البرلمان على جهودهم وإسهاماتهم، معرباً عن تطلعه إلى العمل معهم بروح من التعاون والتكاتف لتعزيز دور البرلمان وخدمة القضايا العربية.

وأكد العتيبي أن المرحلة القادمة تتطلب رؤية متجددة وعملاً مؤسسياً أكثر فاعلية وتأثيراً، ينتقل بالعمل البرلماني العربي من الطموح إلى الإنجاز، ومن الرؤى إلى برامج ومبادرات واضحة تحقق نتائج ملموسة، مشدداً على أهمية تطوير الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز الشراكات، وفق خطط واضحة ومؤشرات تقيس الإنجاز والأثر، بما يرسخ حضور البرلمان العربي في المحافل الإقليمية والدولية، ويعزز إسهامه في معالجة القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك.

وأشار إلى أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً يُلجأ إليه عند الحاجة، بل نهجاً راسخاً لتعزيز أمن الدول العربية وصون مصالحها وتوحيد مواقفها، لافتاً إلى أن التضامن والتعاون وتكامل الجهود تمثل أسساً ضرورية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي، وتعزيز قدرة المؤسسات العربية على التعامل معها بمواقف أكثر فاعلية وتأثيراً.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات البرلمان، مؤكداً مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والعمل على تعزيز الحضور البرلماني الداعم لهذه القضية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد العتيبي أن نجاح المرحلة القادمة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الخبرات، داعياً أعضاء البرلمان العربي إلى العمل بروح من التعاون والتكاتف، لتكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز وتحقيق للمستهدفات، وليواصل البرلمان العربي أداء رسالته صوتاً جامعاً للمواقف العربية، ومدافعاً عن قضاياها ومصالحها، وأكثر حضوراً وتأثيراً في تحقيق تطلعات العالم العربي.