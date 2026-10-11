أدانت الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معتبرة أن الاعتداء يشكّل انتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين والمنشآت الحيوية والملاحة الجوية.

وجاء الموقف السوري في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، حيث عبّرت دمشق عن تعازيها لقيادة المملكة ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدّدت الوزارة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن سوريا وأمن المنطقة بأسرها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد أمن الشعوب واستقرار المنطقة.