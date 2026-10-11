أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء السافر الذي شنته مليشيا الحوثي ضد مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية أمس (السبت)، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء من المسافرين والعاملين بالمطار من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى مختلفة، فضلاً عن تعليق العمليات التشغيلية فيه مؤقتاً.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم (الأحد) أن هذا الاعتداء الذي وصفته بانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تكرار هذه الأعمال العدائية الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة الجوية وسلامة المدنيين ويستوجب مساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

وجددت الكويت تضامنها المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أعربت الكويت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة قيادة وحكومة وشعباً ولحكومات وشعوب الدول التي ينتمي إليها الضحايا ولأسرهم وذويهم، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم حيال هذه الاعتداءات المتكررة بما يكفل حماية الأعيان المدنية ومنشآت الطيران المدني ويحول دون تكرارها مستقبلاً ويضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.