قُتل 30 نازحاً بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات، في هجوم بطائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع استهدف مركز إيواء للنازحين في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.



وقال محافظ ود الماحي محجوب الشيخ، إن طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت المركز ما أسفر عن مقتل 26 امرأة و4 أطفال، ووصف الهجوم بأنه «جبان». وأكد شهود عيان أن الهجوم يمثل أحدث موجة من القصف بالمسيّرات التي تطال إقليم النيل الأزرق، وأنه استهدف هذه المرة محافظة ود الماحي القريبة من مدينة الدمازين.



وحذّرت حكومة المحافظة في بيان صحفي، من أن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم الأوضاع الإنسانية المعقدة أصلاً، في ظل ما يواجهه هؤلاء من ظروف بالغة القسوة. ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية النازحين من استهداف قوات الدعم السريع.



ويأتي الهجوم في ظل تصعيد عسكري شهدته ولاية النيل الأزرق خلال الأيام الماضية، إثر هجمات شنتها قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال على عدة مناطق في الولاية.



ويشهد السودان حرباً بين قوات الجيش والدعم السريع منذ شهر أبريل من العام 2023، أودت بحياة عشرات الآلاف وأجبرت نحو 13 مليون شخص على النزوح، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.