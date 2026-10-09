أكد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي دعم السعودية والحكومة اليمنية في دفاعهما عن النفس. وقال في جلسة أمام المجلس (الجمعة): "مستمرون في العمل مع شركائنا لمواجهة تهديد الحوثيين والدفاع عن حرية الملاحة".

وطالب إيران بوقف دعمها للحوثيين، مشيراً إلى أن الجماعة اليمنية أداة تستخدمها طهران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.



فيما حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية تنعكس سلباً على الأسواق العالمية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاق المواجهات. وقال غروندبرغ إن اليمن يمر بمرحلة مفصلية، مشدداً على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالبلاد، وسط مخاوف من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية.



وتأتي تصريحات المبعوث الأممي بينما تشهد عدة محافظات يمنية مواجهات وغارات جوية مكثفة، بالتزامن مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.



وفي سياق متصل، طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالإفراج عن موظفي المنظمة الأممية المحتجزين لدى جماعة الحوثي في اليمن، في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامتهم. وكان مكتب المبعوث الأممي أعلن، الأربعاء 7 أكتوبر، اختتام غروندبرغ زيارة إلى العاصمة واشنطن، أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي ووزارة الحرب "البنتاغون"، إضافة إلى خبراء أمريكيين ويمنيين.



وبحسب البيان الأممي، تناولت المناقشات أحدث التطورات في اليمن وانعكاساتها الأمنية على المنطقة. وشدد غروندبرغ خلال اللقاءات على أهمية استمرار الالتزام الإقليمي والدولي بالمسار السياسي، باعتباره السبيل إلى التوصل لحل شامل للصراع وتحقيق الاستقرار في اليمن والدول المجاورة.



وسبقت زيارة واشنطن تحركات دبلوماسية شملت سلطنة عمان والسعودية، حيث التقى المبعوث الأممي ممثلين عن الحوثيين ومسؤولين إقليميين، في محاولة لوقف التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، ركزت تلك اللقاءات على احتواء المواجهات المتصاعدة، خصوصاً بعد التطورات العسكرية على الساحل الغربي لليمن، وازدياد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في البحر الأحمر.



من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الألمانية الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السعودية في الآونة الأخيرة. ودعت في بيان عبر منصة إكس الحوثيين إلى إيقاف جميع الهجمات على السعودية على الفور. وشددت ألمانيا على مساندتها الكاملة للسعودية، مؤكدة حق المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها في مواجهة تلك الأعمال الإرهابية.