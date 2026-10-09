أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن تمديد فترة التسجيل في برنامج الماجستير المهني في التدريس حتى (الثلاثاء) الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري للخريجين والخريجات الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية الجديدة بعد اشتراط وزارة التعليم الحصول على الماجستير للراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس.

ويأتي هذا التمديد لإتاحة الفرصة للخريجين والخريجات للتقديم واستكمال متطلبات الالتحاق بالبرنامج الذي سينطلق يوم السابع عشر من شهر يناير للعام الميلادي الجديد 2027.

الجدير بالذكر أن البرنامج يقدّم مسارًا مهنيًا لإعداد المرشح قبل دخوله مهنة التعليم، من خلال بناء جداراته في التدريس وإدارة الصف والتقويم، وربط معارفه الأكاديمية بالتطبيق والتدريب الميداني كما يوجّه إعداد المرشحين وفق حاجات الميدان من التخصصات والمراحل التعليمية؛ بما يعزز جاهزيتهم للممارسة ويرفع جودة إعداد المعلم منذ بداية مسيرته المهنية ويسهم في رفع جودة إعداد المعلمين على مستوى المنظومة كما يساعد المدرسة على استقبال معلم أكثر استعداداً للممارسة، وينعكس ذلك على جودة التعليم في المجتمع.