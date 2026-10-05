شرع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في تنفيذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في عدد من الأقضية والنواحي بمحافظات النجف والديوانية وواسط، ضمن خطة أمنية منسقة.

وأعلن الجهاز في بيان، اليوم (الإثنين)، أن العمليات تأتي ضمن جهوده الوقائية والاستباقية لمنع أي نشاط من شأنه تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد.



وأضاف أنه سيواصل تنفيذ مهامه الأمنية والاستخبارية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.



يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب هو أحد الأجهزة الأمنية والاستخبارية في العراق، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مباشرة، وفقاً لقانون جهاز مكافحة الإرهاب رقم 31 لسنة 2016. ويحدد القانون هدف الجهاز بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والقضاء عليه، ويمنحه صلاحيات لتنفيذ مهام أمنية واستخبارية وعملياتية، تشمل المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الاستخبارية والأمنية المختصة لتنفيذ خطط مكافحة الإرهاب. وبرز الجهاز بوصفه إحدى أبرز القوات العراقية التي شاركت في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، فيما يواصل تنفيذ عمليات أمنية واستخبارية واستباقية في أنحاء البلاد.



وتأتي عمليات التفتيش التي أعلن عنها الجهاز، في النجف والديوانية وواسط، ضمن ما وصفه بخطة أمنية منسقة وإجراءات وقائية واستباقية لمنع أي نشاط من شأنه تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد.