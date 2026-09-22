أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية البناء على التوافق العربي وتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا والتحديات التي تمس المصالح الإستراتيجية والأمن العربي.

إدانة الاعتداءات الإيرانية

وجدد عبدالعاطي خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولاً عربية شقيقة، مؤكداً رفض بلاده القاطع للمساس بسيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها والوقوف إلى جانب الدول العربية في مواجهة أي تهديدات تتعرض لها، مع التشديد على ضرورة احتواء التصعيد وخفض حدة التوتر لمنع اتساع رقعة المواجهة.

موقف دولي إزاء انتهاكات إسرائيل

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الوزير المصري أهمية مواصلة التحرك العربي المنسق لحشد موقف دولي حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، بما يضمن وقف الاستيطان والضم، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.