دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم (الأربعاء) بأشد عبارات الإدانة المحاولة الدنيئة لاستهداف الموقع المقدس في مكة المكرمة بهجوم بطائرة مسيرة.



وقال شريف في تدوينات على حسابه في «إكس»: الشعب الباكستاني يشعر بالحزن والقلق إزاء هذا العمل الفاضح، ولا توجد كلمات تكفي للتعبير عن عمق الألم والأسى اللذين نشعر بهما تجاه هذا العمل المشين الذي لا يغتفر.



وأضاف: نحيي اليقظة الاستثنائية والشجاعة والاحترافية العالية للقوات المسلحة الملكية السعودية، على استجابتها السريعة والبطولية، مجدداً دعوته إلى جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن حافة المزيد من التصعيد. وأشار إلى أن الإقليم عانى بالفعل كثيراً جداً من الصراعات، مبيناً أن الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد المستدام نحو السلام.



وأشار إلى أن باكستان تقف بثبات، كتفاً بكتف، إلى جانب السعودية، دفاعاً عن سيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك من أجل أمن الحرمين الشريفين وحرمتهما، وهي أمانة يحملها كل باكستاني قريباً من قلبه.