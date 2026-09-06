فيما وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، كشفت مصادر روسية وأمريكية اليوم (الأحد) عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.



ولم يستبعد مصدر روسي عقد اجتماع ثلاثي، لكنه أشار إلى ضرورة الاتفاق أولاً على جدول أعمال اللقاء ومضمونه قبل الانتقال إلى التحضيرات الفعلية لعقده. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله: إن موسكو لا تستبعد إمكانية عقد الاجتماع، مضيفاً: «السؤال الرئيسي هنا يتمثل في كيفية صياغة مضمون الاجتماع، وما النتائج التي يمكن توقعها منه».



محادثات إيقاف الحرب في أوكرانيا



في المقابل، قالت مصادر أمريكية مطلعة إن المحادثات الروسية الأمريكية لن تؤدي إلى إيقاف حرب أوكرانيا فوراً، موضحة أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن روسيا ستواصل استهداف أوكرانيا خلال الأشهر القادمة. ولفتت إلى أن هناك ترتيبات لعقد لقاءات بين الرئيس ترمب ونظيره الروسي بوتين خلال الأشهر القادمة، وأن محادثات ويتكوف وكوشنر في موسكو هي لترتيب هذا اللقاء.



وأشارت إلى أن لقاءات ويتكوف وكوشنر تهدف إلى الإسهام في ترتيب مزيد من عمليات تبادل الأسرى، كما أنها ناقشت مستقبل إدارة محطة زابوريجيا. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن المبعوثين الأمريكيين ناقشا مع الرئيس الروسي خططاً جوهرية بشأن إنهاء الحرب، في إطار مساعي واشنطن لإحياء مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.



وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن اجتماع الرئيس بوتين مع المبعوثين الأمريكيين استمر 3 ساعات و10 دقائق، وكان جوهرياً وبناءً، واتسم بقدر كبير من الصراحة والثقة، موضحاً أن ويتكوف وكوشنر وصلا إلى موسكو أمس بناءً على تعليمات من الرئيس الأمريكي الذي وجّه بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب بحث قضايا أخرى ملحة، وأن هذه الزيارة الثامنة للمبعوثين الأمريكيين إلى روسيا.



ويتكوف وكوشنر في كييف



في الوقت ذاته، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، قادمين من موسكو، وذلك في إطار المساعي الأمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا.



واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ويتكوف وكوشنر، موضحاً أن كييف مستعدة للحوار، وأن مقترحاتها لإنهاء الحرب جاهزة. وقبل اللقاء مع المبعوثين الأمريكيين، أجرى زيلينسكي اجتماعاً مع فريق التفاوض الأوكراني.



وقال زيلينسكي في منشور على منصة «إكس»: «عقدت اجتماعاً مع فريق التفاوض لدينا قبل الاجتماع مع مبعوثي رئيس الولايات المتحدة»، مضيفاً: «نحن جاهزون للحوار ونحن مهتمون بتقريب نهاية الحرب».



وأشار إلى أن السلام مطلوب، وضمانات الأمن مطلوبة، وطابع السلام ما بعد الحرب مطلوب، والاقتراحات جاهزة. من المهم العمل بشكل منسق وجوهري وواقعي.