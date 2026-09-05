أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، قصف أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، الليلة الماضية.



وقالت المتحدثة عبر منصة «إكس»، إن الجيش استهدف «بنى تحتية» لـ«حزب الله»، رداً على ما وصفته بمحاولة مهاجمة القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان، بطائرة مسيرة.



كانت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت آخرين، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية التي أوضحت أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية، ما أودى بحياة اثنين.



وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الرمادية بقضاء صور، ما أودى بحياة شخص وإصابة آخرين.