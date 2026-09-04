أعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم (الجمعة)، نجاحه في إعادة 5 من الأسرى اللبنانيين من إسرائيل، منهم 4 اليوم وواحد أمس.

وقال الصليب الأحمر الدولي في بيان: سهلنا بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل إلى لبنان، 4 منهم اليوم والخامس نقلناه أمس، مضيفاً: دورنا في هذه العملية إنساني بحت وانخرطنا فيها كوسيط محايد بين إسرائيل ولبنان.



من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت، لا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها دونالد ترمب، والجهات الدولية، وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي، والتي أدت اليوم إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية.



وأضاف: إن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب، بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة، والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي، وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، غير منتقصة شبراً من أرضنا، ولا ناقصة إنساناً من شعبنا.



وجدد عون تعهده بالاستمرار بالنضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة، مؤكداً التزامه بأن يعيش اللبنانيون بكرامة في وطن حر، لا سلاح على أرضه إلا لقواتهم الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائهم إلا لدولتهم الحامية الضامنة القادرة والعادلة.