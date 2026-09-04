على واقع التصعيد المتبادل بين موسكو وكييف، كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم (الجمعة)، عزم المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زيارة كييف وموسكو خلال الأيام القادمة.



ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر قوله إن المعلومات بشأن الزيارتين صحيحة، لكنه لم يكشف موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية والروسية.



جاء ذلك بالتزامن مع تأكيدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وأوكرانيا تحافظان على اتصالات، لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات، مبيناً أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية.



من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل باستقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كييف خلال الأيام القادمة، وذلك لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.



ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها سفينة شحن تحمل أسلحة غربية الصنع ومستودع معدات عسكرية-تقنية في ميناء تشيرنومورسك، إضافة لضرب سفينة شحن تحمل معدات عسكرية وذخيرة في ميناء يوجني.



وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 490 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليم كراسنودار وجمهوريتي بشكيريا والقرم ومقاطعات بريانسك وبيلغورود وفورونيج وفولغوغراد وفلاديمير وكالوغا وكورسك وليبيتسك وأوريول وأورينبورغ وروستوف وريازان وساراتوف وسامارا وسمولينسك وتولا، وفوق موسكو وضواحيها، وفوق مياه البحر الأسود.



فيما قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفايف، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون جراء استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة خلال اليوم الماضي.



وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت أراضي مقاطعة بيلغورود 148 مرة خلال اليوم الماضي، مبيناً أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 123 طائرة مسيرة في أجواء المقاطعة.



في المقابل، أكدت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم مهاجمة روسيا لمنشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب البلاد خلال الليل، محذرة من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة.



وذكر أوليه كيبر حاكم أوديسا أن شخصاً قتل وأصيب خمسة على الأقل في الهجوم.