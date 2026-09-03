لقي عشرات المسلحين الحوثيين مقتلهم وأصيب العشرات وأسر اثنان آخران (الخميس) في المعارك الدائرة في منطقة البرح والكدحة بمديرية مقبنة غربي تعز.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«عكاظ» أن معارك عنيفة تشهدها عدة قطاعات قتالية في جبهات مقبنة غرب تعز، خصوصاً منطقة الطوير والكدحة وغباري جنوب مركز المديرية والمجاعشة والمضروبة، شمال المديرية.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة نجحت في أسر عنصرين من مليشيا الحوثي في جبهة مقبنة، والعثور على خمس جثث لقتلى حوثيين في المواقع التي سيطرت عليها المقاومة الوطنية بمنطقة الكدحة غربي تعز، مبينة أن مدفعية المقاومة الوطنية التابعة للقوات المسلحة اليمنية دمرت ثلاث آليات لمليشيا الحوثي وتمكنت من إجبار المليشيا على الفرار في جبهة البرح.

وأفادت المصادر أن موجة نزوح تشهدها قرى مديرية مقبنة ومنطقة الكدحة إضافة إلى نازحي المخيمات جراء القصف المدفعي المتواصل لمليشيا الحوثي، موضحة أن القوات الحكومية اليمنية تنكل بمليشيا الحوثي في خطوط التماس في تعز على امتداد جبهة الساحل.

وتشهد القرى والمخيمات في مناطق التماس نزوحاً كبيراً من المدنيين وحالة رعب جراء اتخاذ الحوثيين بعض القرى دروعاً مدنية لمليشياتهم، خصوصاً قرية المجاعشة ومدينة البرح.

من جانبه، أوضح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز أن مليشيا الحوثي، وكعادتها في كل خسائر تتكبدها، تلجأ إلى استهداف البنية التحتية، مبيناً أن المليشيا قصفت جسر الوازعية بصاروخ باليستي.

وفي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، أصيب مسن سبعيني بقذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي على قرية المحرق بعزلة نخلة.

وفي محافظة مأرب شرق اليمن، أسقطت القوات الحكومية طائرة مسيرة حوثية.

ولا تزال المواجهات مستمرة في عدد من القطاعات، وسط تعزيزات وانتشار للقوات المسلحة اليمنية في مواقع القتال.

وكانت المليشيا الحوثية أطلقت فجراً أكثر من 14 صاروخاً باليستياً، بعضها سقط في مناطق سيطرتها في مقبنة وأخرى في البحر، كما سقط جزء منها وسط أحياء سكنية في مديريات المخا والخوخة غرب اليمن.