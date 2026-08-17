أعلن الجيش السوداني، اليوم (الإثنين)، إسقاط طائرة مسيّرة إستراتيجية من طراز FH-95 في منطقة بارا بولاية شمال كردفان، مشيراً إلى أن هذه هي الطائرة الثانية التي تعلن دفاعاته إسقاطها خلال اليوم، في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في المعارك الدائرة بالمنطقة.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في تعميم صحفي، إن دفاعاتها تمكنت من إسقاط المسيّرة في منطقة بارا، دون أن تحدد الجهة التي أطلقتها، مكتفية بوصفها بـ«المعادية».



ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه جبهات شمال كردفان تصعيداً عسكرياً، مع تزايد الاعتماد على الطائرات المسيّرة في العمليات القتالية، خصوصاً مع أهمية المنطقة التي تضم مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، وتربطها طرق إستراتيجية بمناطق أخرى في وسط وغرب السودان.



وتعد FH-95 مسيّرة صينية الصنع مخصصة أساساً لمهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية، وتتميز بقدرتها على التحليق لفترات طويلة تتجاوز 12 ساعة، ما يجعلها من المنصات المناسبة لجمع المعلومات ومراقبة التحركات على مسافات بعيدة.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش السوداني إسقاط هذا الطراز من المسيّرات؛ فقد أعلن خلال يونيو ويوليو الماضيين إسقاط عدة طائرات من طراز FH-95 في ولايات شمال دارفور وشمال كردفان والنيل الأبيض، من بينها مسيّرة أُسقطت شمال منطقة الأندرابة على طريق الصادرات الرابط بين بارا وأم درمان.



وفي يوليو الماضي، أعلن الجيش إسقاط أربع مسيّرات من الطراز نفسه خلال أقل من شهر، بينها ثلاث في محور شمال كردفان وواحدة في ولاية النيل الأبيض، وفق بيان للقيادة العامة.



وتكتسب بارا أهمية عسكرية كبيرة بسبب موقعها في شمال كردفان، وارتباطها بشبكة طرق رئيسية تصل مناطق الولاية بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في غرب البلاد. كما تمثل شمال كردفان إحدى الجبهات المهمة في الحرب السودانية، التي تشهد منذ أشهر معارك متصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في مايو الماضي من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، مشيرة إلى أن ضربات المسيّرات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً بين يناير وأبريل 2026، في مؤشر على اتساع تأثير هذا السلاح على السكان إلى جانب دوره في العمليات العسكرية.



وتأتي التطورات الأخيرة في إطار الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي تحولت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين السودانيين وتدمير واسع للبنية التحتية واستمرار القتال في عدة جبهات، من بينها دارفور وكردفان والنيل الأزرق.