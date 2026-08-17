أفصحت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن عقد بقيمة 22.9 مليار دولار مع شركة رايثيون، التابعة لشركة RTX، مُنح لها من قِبل البحرية الأمريكية، لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك، وهو سلاح بالغ الأهمية للضربات بعيدة المدى.



وأفاد وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والصيانة مايكل بي دافي بأن الوزارة طلبت توسيع إنتاج الذخائر، وقد استجابت RTX لهذا النداء، مضيفاً أن ما يعزز هذا العقد قدرة القوات المشتركة على التجهيز، ما يضمن عدم خوض الجنود أي معركة غير متكافئة.



ويتيح العقد الجديد توفير القدرات بسرعة لمواجهة التهديدات الحديثة، مع توفير الاستقرار اللازم للشركاء الصناعيين لتوسيع كوادرهم، وزيادة إنتاجية التصنيع، وتعزيز سلاسل التوريد، ويُسهم في تطوير إستراتيجية وزارة الحرب لتحويل عمليات الاستحواذ من خلال تسريع تسليم الأسلحة الحيوية وتقليل مدد التوريد.



من جهته، قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية هونغ كاو إن ضمان امتلاك قواتنا البحرية والقوات المشتركة للقوة النارية الفتاكة اللازمة لردع أي عدوان وحماية الوطن أمر بالغ الأهمية، مؤكداً أن هذا الاستثمار التاريخي البالغ 22.9 مليار دولار سيسهم في تسريع إيصال صواريخ توماهوك إلى مقاتلينا بوتيرة غير مسبوقة.



وأضاف أنه من خلال العمل الوثيق مع قطاع الصناعة لتوسيع قدرة قاعدة صناعة الذخائر لدينا، تستخدم الوزارة جميع الأدوات المتاحة لتلبية متطلبات عملياتنا الحالية، وضمان تجهيز قواتنا للقتال والانتصار والعودة سالمة إلى الوطن.



وتُعدّ إدارة الاستحواذ على الذخائر (PAE Munitions) إحدى منظمات وزارة البحرية المسؤولة عن تطوير وشراء وتوريد الذخائر البحرية وقدرات الضربات.



ومن خلال توحيد برامج الأسلحة الرئيسية ومواءمة قاعدة صناعة الأسلحة، توفر إدارة الاستحواذ على الذخائر تكاملاً على مستوى المؤسسة لتسريع الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية وضمان تجهيز الأسطول بالذخائر اللازمة لبسط النفوذ وتحقيق النصر.