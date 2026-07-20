شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت في دعم سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا الرفض الكامل للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة.



حل عادل للقضية الفلسطينية



واستعرض السيسي، اليوم (الإثنين) مع رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) ياكوف ميلاتوفيتش، جهود بلاده لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات والنزاعات، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء وتشجيع الجانبين الأمريكي والإيراني على التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.



وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن السيسي عرض رؤية بلاده بشأن ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكداً رفض مصر لأي مساعٍ تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومشدداً في هذا الصدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.



آفاق جديدة لتطوير العلاقات



وقال متحدث رئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن السيسي أكد خصوصية هذه الزيارة كونها الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب استقلال جمهورية الجبل الأسود عام 2006.



وأكد حرص مصر على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في المجال الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري، مستفيدين من الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين. ونوّه السيسي بقيام البرلمان المونتينيغري بتشكيل رابطة الصداقة البرلمانية مع مصر، باعتبارها ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات الرسمية والشعبية.

رئيس مونتينيغرو وحرمه يزوران المتحف المصري.



بداية مرحلة جديدة من العلاقات



من جانبه، أكد الرئيس ميلاتوفيتش، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبدى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية المميزة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية الأساسية، مشيراً إلى الاستثمارات المصرية الناجحة في قطاع السياحة ببلاده، ورغبة الجبل الأسود في زيادة حجم هذه الاستثمارات وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى.



وأعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية، وأشاد بالتوافق الكبير بين مواقف البلدين إزاء الأزمات الدولية، المرتكزة على تغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون المشترك على خيار الحرب أو استخدام القوة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي، ومؤكداً بالنسبة للقضية الفلسطينية على دعم بلاده لحلّ الدولتين.



واتفق الرئيسان على أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من العلاقات المميزة والتشاور السياسي المكثف بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو بالنسبة للقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



وفي هذا السياق، وجه الرئيس ميلاتوفيتش الدعوة إلى السيسي لزيارة الجبل الأسود.