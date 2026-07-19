شن الجيش الأمريكي ضربات جوية جديدة ردّاً على الهجمات الإيرانية ضد قواته في الأردن التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين، لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية مع طهران.



وأفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم (الأحد)، بأن الغارات تهدف إلى «تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري بشكل فوري على الهجمات التي شنها ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن الليلة الماضية».



وأعلن انتهاء ثامن موجة على التوالي من الضربات على إيران، مستهدفاً منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.

وقالت «سنتكوم»: «استكملنا موجة أخرى من الهجمات على إيران في 18 يوليو في الساعة 11:30 مساءً بتوقيت شرق أمريكا».



وفي بيانها على منصة إكس، أضافت سنتكوم: خلال الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأمريكية، نجحت قوات سنتكوم في استهداف نقاط المراقبة الساحلية ومنشآت الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، إضافة إلى القدرات البحرية ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، في إطار الجهود المستمرة لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية.



وكانت سنتكوم أعلنت بدء جولة جديدة (الجولة الثامنة) من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات انطلقت في الساعة السادسة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وقالت في بيان، إن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب توجيه رد فوري إلى الحرس الثوري الإيراني عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن الليلة الماضية.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أكدت أمس (السبت)، مقتل عنصرين من القوات الأمريكية وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن، في خضم تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران. وأضافت: «لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين».



وشنّت إيران، أمس، المزيد من الهجمات على دول خليجية والأردن، فيما توعّد المرشد مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة بتلقين الولايات المتحدة «دروساً لا تنسى»، مؤكداً أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «بلا قيمة ولاغٍ»، وفق قوله.