أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم (السبت)، تحويل مسار خمس سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو الجاري.



وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة «إكس»، إنه «حتى 18 يوليو، قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار خمس سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة»، مؤكدة مواصلة تطبيق الحصار البحري المفروض على إيران بصرامة.



في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خطة عملياتية للتعامل مع احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.



ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع حملتها العسكرية ضد إيران، ووصفت المرحلة الحالية بأنها «أسبوع مصيري».



وكان موقع «أكسيوس» قد أفاد، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران، يشمل توسيع بنك الأهداف المحتملة، في حال انهيار وقف إطلاق النار أو إقدام طهران على خطوات تصعيدية جديدة، فيما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من البيت الأبيض بشأن اتخاذ قرار عسكري جديد.



وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف خلية تابعة لـ«حزب الله» قرب مدينة تبنين جنوب لبنان، بعد رصد عناصر يشغلون طائرة مسيّرة في المنطقة.



وأوضح، في بيان، أن سلاح الجو استهدف عناصر من الحزب كانوا يديرون طائرات مسيّرة ويتخذون مواقع قرب ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، معتبراً أن هذا النشاط يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.