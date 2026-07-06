أعلنت اللجنة الأمنية العليا اليوم (الإثنين)، جاهزية القوات المسلحة للتصدي بحزم لأي أنشطة أو تحركات عدائية لمليشيا الحوثي الإرهابية، وأكدت رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للتعامل مع أي مستجدات ميدانية.



وناقشت اللجنة برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة عدن، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وتداعيات قيام طائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء، وشددت على ضرورة الإسراع في استكمال تفعيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية مشتركة لضمان توحيد الجهود، وتعزيز كفاءة الاستجابة لمواجهة مختلف التحديات.



وأكّدت اللجنة أن هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الخاضع للمليشيا الحوثية، يعد خرقاً سافراً للسيادة اليمنية واستمراراً للتدخلات الإيرانية الداعمة للمليشيات الإرهابية وتعزيز قدراتها العسكرية لتهديد أمن اليمن والمنطقة، محذرة من تغاضي المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات التي ستطال خطورتها الجميع.



وأشادت بمستوى الجاهزية العالية للجيش وتصديه ببسالة لاعتداءات مليشيا الحوثي وإفشال محاولاتها العدائية في أكثر من جبهة، موضحة أن هذه الصلابة انعكاس للروح المعنوية العالية والعزيمة الثابتة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



من جهة أخرى، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة التشاور والمصالحة، بالنجاحات النوعية التي حققتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في ضبط وتفكيك الخلايا والشبكات الإرهابية، وإحباط عدد من المخططات الإجرامية، بما يعكس تنامي قدرات مؤسسات الدولة وكفاءة أجهزتها في حماية الأمن والاستقرار، والسكينة العامة.



وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها المساندة، وتعزيز وحدة القرار الوطني، وحشد الطاقات كافة خلف معركة استعادة مؤسسات الدولة، وحماية المكاسب المحققة على مسار التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمعين الإقليمي والدولي، مشدداً على وحدة الصف.



واستعرض رئيس مجلس القيادة، جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وخطط التعافي الاقتصادي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة، مثمناً الدعم السعودي المخلص.