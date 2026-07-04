أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام، اليوم (السبت)، إتلاف 724 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن.



وأوضح المشروع أن فرق الطوارئ التابعة له، بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، نفذت عملية الإتلاف يوم الأربعاء، وشملت 29 لغماً بلاستيكياً مضاداً للأفراد، ولغماً موجهاً، و55 قذيفة هاون عيار 60، و88 قذيفة مدفعية عيار 23، و12 قذيفة «آر بي جي»، و18 قنبلة يدوية، و18 حشوة «آر بي جي»، و486 فيوزاً لقذائف مدفعية، و17 حشوة لقذائف دبابات.



وأشار إلى أن هذه العملية هي التاسعة في محافظة حضرموت منذ منتصف يناير الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي ما أتلفته فرق المشروع منذ 17 يناير إلى 16,187 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.



وفي محافظة حجة، نجح مشروع «مسام» في تجنيب سكان قرية بني خوري بمديرية حيران كارثة محتملة، عقب بلاغ من شيخ القرية علي خوري عن وجود حقل ألغام لا يبعد سوى نحو 100 متر عن المنازل.



وأكد المشروع أن فرقه استجابت فوراً للبلاغ، وباشرت أعمال المسح والتطهير لتأمين المنطقة وحماية المدنيين.



وقال قائد الفريق المهندس البراء الروحاني إن الفريق تمكن خلال الساعات الأولى من تفكيك لغمين مضادين للأفراد، ويواصل التعامل مع ثلاثة ألغام مضادة للدبابات، أحدها مزود بشَرَك خداعي يستهدف فرق نزع الألغام.



ودعا الروحاني المواطنين إلى عدم الاقتراب من الموقع حتى استكمال أعمال المسح وتأمين المنطقة بالكامل، حفاظاً على سلامتهم.