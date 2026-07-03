بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية، منحت الصين أعلى رتبة عسكرية لاثنين من كبار ضباط جيش التحرير الشعبي، في مؤشر إلى استمرار إعادة تشكيل القيادة العسكرية وتعزيز الصف الأول من قادة الجيش.



وجلس الجنرالان الصينيان؛ وهما تشانج شوجوانج، ووانج جانج، للمرة الأولى إلى جانب كبار ضباط جيش التحرير الشعبي الصيني خلال مراسم رفيعة المستوى، اليوم الجمعة، في «خطوة تُعد مؤشراً واضحاً على أنهما أصبحا في طليعة المرشحين لتولي قيادة أكبر جيش نظامي في العالم»، وفق نقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».



وشهد الحفل، الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينج وأعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، جلوس الجنرالين إلى جانب وزير الدفاع دونج جون، والجنرال هان شنجيان، قائد قيادة المسرح المركزي، وكلاهما يحمل رتبة فريق أول (جنرال).



وبصفته رئيساً للجنة العسكرية المركزية، سلّم شي جين بينج شهادات الترقية إلى رتبة جنرال للمسؤولين العسكريين.



وتشانج شوجوانج، هو أمين لجنة الانضباط التابعة للجنة العسكرية المركزية ومدير لجنة الإشراف التابعة لها. ويشغل وانج جانج منصب قائد القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.



وترأس المراسم تشانج شنجمين، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، الذي أعلن أوامر الترقية الموقعة من شي جين بينج.وهنأ شي الضابطين على ترقيتهما، علماً بأن رتبة جنرال هي أعلى رتبة عسكرية للضباط العاملين في الصين.



وجلس نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة التابعة للجنة العسكرية المركزية الفريق تشو تشوانشنج، في الصف نفسه، إلا أن موقع مقعده أظهر أنه يأتي في مرتبة أدنى من بقية الجنرالات.



وحضر الجنرال تشانج شنجمين، المسؤول عن حملة مكافحة الفساد داخل الجيش، والذي رُقي إلى منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في أكتوبر الماضي. وجلس بالقرب من شي جين بينج، متقدماً على الجنرالات الخمسة الآخرين، خلال الحفل الذي ضم كبار المسؤولين الحاليين والمتقاعدين من مختلف القطاعات.



وتخضع ترتيبات الجلوس في المناسبات الرسمية الكبرى في الصين لبروتوكولات صارمة، تُحدد عادة وفقاً للرتبة والأقدمية، حيث يعكس الاقتراب من المقاعد الأمامية مكانة أعلى داخل هرم القيادة العسكرية.



وأطاحت حملة مكافحة الفساد داخل الجيش بعشرات القادة العسكريين الكبار، بينهم أعضاء في المكتب السياسي للحزب الشيوعي. وخضع بعضهم لتحقيقات بتهم فساد، بينما اختفى آخرون من المشهد العام دون تقديم أي تفسير رسمي.



ومن بين الأعضاء السبعة للجنة العسكرية المركزية، الذين عُينوا خلال المؤتمر الوطني للحزب في عام 2022، لم يتبقَّ سوى اثنين: الرئيس شي جين بينج، ورئيس جهاز مكافحة الفساد في الجيش تشانج شنجمين.