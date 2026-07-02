اتهم وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، اليوم (الخميس)، إيران بشن هجمات متعمدة ومخطط لها مسبقاً على بلاده خلال الحرب الأخيرة، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية.



وقال الزياني إن البحرين تعرضت لعدوان إيراني باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكداً أن الهجمات لم تكن عشوائية، بل استهدفت مناطق مدنية ذات كثافة سكانية ومنشآت حيوية، بينها مرافق ومحطات للمياه.



وأوضح أن إيران نفذت هذه الهجمات رغم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بوقف الحرب، مشيراً إلى أن بلاده تعرضت خلال النزاع لإطلاق أكثر من 200 صاروخ و600 طائرة مسيّرة باتجاه أراضيها.



وأضاف: «لا مبرر لاستهداف مناطق سكنية مأهولة أو مرافق حيوية»، مبيناً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.



وشدد الزياني على أن البحرين وثقت جميع الوقائع في تقرير مفصل قُدم إلى مجلس الأمن الدولي، داعياً المجلس إلى عدم الوقوف متفرجاً على الانتهاكات الإيرانية.



وطالب وزير الخارجية البحريني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً أن البحرين لا تزال تؤمن بأن الحوار والوسائل السلمية هما السبيل الأمثل لتسوية الأزمات.



كما شدد الزياني على دعم بلاده المستمر لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وخفض التوتر في المنطقة.