دوى انفجار في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، اليوم (الخميس)، مخلفاً أكثر من 21 قتيلاً وجريحاً، وبحسب وسائل إعلام فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.



وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الانفجار وقع داخل مقهى في العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابساته.



ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور قوله: هناك 14 ضحية تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري، لكن مصادر في وزارة الصحة قالت إن عدد القتلى ارتفع إلى 5 وهناك أكثر من 16 مصاباً.



بدوره، أفاد تلفزيون سورية أن الانفجار وقع في القسم الصيفي من المقهى، داخل عبّارة سوق الكهرباء، وهو القسم الذي يرتاده المحامون ومراجعو القصر العدلي بشكل رئيسي.



ونقل التلفزيون عن مصدر نفيه أن يكون الانفجار ناجماً عن بطارية ليثيوم أو أسطوانة غاز، خلافاً لما أُشيع، مؤكداً أن فرق الإسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية سارعت إلى موقع الحادث.



وأضاف التلفزيون أن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى نحو 15 شخصاً بين قتيل وجريح، في حين لم تصدر حتى الآن أي حصيلة رسمية من الجهات المختصة تؤكد أعداد الضحايا أو تكشف أسباب الانفجار.



وذكر شهود عيان بأن الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 15 شخصاً، بينهم خمسة في حالة حرجة، مبينة أن الانفجار وقع في مقهى بالقرب من القصر العدلي.



وأشار الشهود إلى أن الانفجار تسبب بأضرار محدودة داخل المقهى، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً حول موقع الحادث.



ولا تزال ملابسات الحادث وأسبابه غير معروفة حتى اللحظة، فيما تشهد المنطقة استنفاراً أمنياً وإغلاقاً لمحيط موقع الانفجار، بالتزامن مع استمرار عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المشافي.