أعلنت الشرطة التايلندية، اليوم (الخميس)، مقتل ثمانية رهبان بوذيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح، إثر اصطدام طفل يقود شاحنة تعود لوالديه بموكب ديني في شمال شرقي البلاد.



وذكرت الشرطة أن الموكب كان يضم 35 راهباً وخمسة من أتباع الديانة البوذية، وكان يسير على أحد الطرق في مقاطعة موكداهان ضمن رحلة حج عندما وقعت الحادثة، مشيرة إلى أن المسؤول عن الحادثة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً.



وأفادت بأن خمسة رهبان لقوا مصرعهم على الفور، فيما توفي ثلاثة آخرون لاحقاً في المستشفى، بينما لا يزال عشرة مصابين يتلقون العلاج. وأوضحت أن الطفل قاد شاحنة والديه من دون إذن، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصدم الرهبان.



وأضافت أن الرهبان الذين نجوا أخبروا الشرطة بأنهم شاهدوا المركبة تفقد توازنها قبل أن تنحرف عن الطريق وتصطدم بهم، لافتة إلى أن السلطات صادرت الشاحنة لإخضاعها لفحص فني يهدف إلى تحديد أسباب الحادثة.



كما استدعت الشرطة والدي الطفل لتحديد المسؤول عن الإشراف على الشاحنة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها رابطة الإنقاذ المحلية الرهبان وهم يسيرون في صف واحد على جانب الطريق، قبل أن تصطدم بهم الشاحنة.