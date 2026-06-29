فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران طلبت اجتماعاً مع الولايات المتحدة، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن غداً (الثلاثاء)، لبحث ملف المفاوضات مع إيران.



ونقل موقع «أكسيوس» عن المسؤول قوله: من المنتظر أن تعقد الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية اجتماعات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين الأربعاء.



ويتوجه ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة خلال الساعات القادمة، ووفقاً للمسؤول فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيقدمان إحاطة عبر الهاتف، اليوم، لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين حول الاتفاق مع إيران.



من جهتها، أكّدت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي يعملون حالياً في أنحاء المنطقة، وأكدت أنهم يقظون ومستعدون.



وذكرت القيادة أن قائدها براد كوبر التقى، خلال جولة في الشرق الأوسط، مسؤولين مدنيين وعسكريين بارزين في إسرائيل ولبنان، موضحة أن كوبر ووفده التقوا في لبنان الرئيس جوزيف عون، وقائد الجيش رودولف هيكل، وبحثوا المسار القادم لتنفيذ اتفاق إطاري تاريخي وُقّع في واشنطن، الجمعة.



في غضون ذلك، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على العمل مع شركائهما لإزالة الألغام من مضيق هرمز، موضحاً أنه التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه بباريس، وقررا التعاون مع الشركاء لإزالة الألغام من المضيق، بما يضمن تأمين طرق الملاحة وحرية العبور غير المشروطة عبر مضيق هرمز.



وأضاف أن باريس ومسقط تعملان معاً على تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، والتي أثرت في حركة الملاحة والتجارة العالمية.