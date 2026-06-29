فيما تراجع الاهتمام الدولي بملف غزة، كشف مسؤولون إسرائيليون في شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية أنهم يفضلون العودة للقتال في القطاع المنكوب، وسط معارضة أمريكية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الإثنين).

ولفت المسؤولون إلى أن حركة حماس تستعد لحرب جديدة. وأفادوا بأن حماس تُنتج مئات العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع شهرياً، وتجنّد مقاتلين، وتعيد تأهيل البنية التحتية تحت الأرض في أنحاء قطاع غزة.



وأبلغ كبار المسؤولين رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأسبوع الماضي، بتحذير مفاده أن الجناح العسكري لحماس يستعد مجدداً لخوض حرب جديدة. ولفتوا إلى أن حماس تجند مقاتلين تراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً، وبدأت أخيراً بإجراء تدريبات لعناصر قوات النخبة التابعة لها، وفق قولهم.



وكانت مشاورات ولقاءات مكثفة جرت بين الفصائل الفلسطينية بينها حماس ووسطاء في القاهرة قبل نحو أسبوعين، من أجل تطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول قطاع غزة. وشددت الفصائل على ضرورة تنفيذ كامل المرحلة الأولى من الخطة التي تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.



ويقضي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية في أكتوبر 2025، بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي منح إسرائيل السيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع الفلسطيني المدمر.



إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن أواخر شهر مايو الماضي، أنه وجه الجيش الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على غزة لتصل إلى 70%.