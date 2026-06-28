كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الأحد) تعليق المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كانت مقررة هذا الأسبوع.



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر قولها إن المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا تأجلت، في ظل تجدد الضربات بين البلدين.



وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن استئناف تلك المحادثات كان متوقعاً نهاية هذا الأسبوع في سويسرا، لكن الأمر توقف بسبب القتال.



جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه التلفزيون الإيراني إن المرور عبر مضيق هرمز «لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري»، موضحاً أن «أكثر الممرات أماناً للسفن الداخلة إلى المضيق يقع جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لارك».



في الوقت ذاته، نددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بالهجمات الإيرانية التي وصفتها بـ«المتهورة» على البحرين والكويت ومضيق هرمز.



وكتبت كوبر، في منشور على منصة «إكس»، أن الهجمات الإيرانية تعرض حياة المدنيين للخطر، وتعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



من جهته، أكّد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز أن تحركات بلاده ستستمر عند الحاجة لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز، موضحاً أن إيران تخطئ إن ظنت أن الرئيس دونالد ترمب سيقف مكتوف الأيدي بينما تهاجم الملاحة وقواعدنا.



وأضاف: على إيران إما أن تختار أن تكون دولة مسؤولة أو تواصل المضي بمسار يقودها نحو الخراب.