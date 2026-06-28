أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد)، أن بلاده تتعرض لضغوط غير مسبوقة من الغرب، مشدداً على أن تلك الضغوط لم تحقق أهدافها.



وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر الأول لحزب «روسيا الموحدة»، إن روسيا تمر بـ«فترة عصيبة»، لكنها تعلمت الكثير من التحديات التي واجهتها، وتمكنت من الصمود في وجهها.



وأشار إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو أكسبت بلاده خبرات مهمة، مضيفاً أن «النخب الغربية مارست ضغوطاً غير مسبوقة على روسيا، وسعت إلى إلحاق هزيمة إستراتيجية بها في ساحة المعركة»، متهماً دول الغرب بالسعي إلى زعزعة استقرار المجتمع الروسي.



وأكد أن روسيا نجحت في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: «نعم، نرى مشكلات، ونعترف بها، ونتعامل معها، لكننا سنضمن بكل تأكيد أمن البلاد ومواطنينا، وسلامة حدود روسيا على المدى البعيد. وهذا هو هدفنا المنشود».



وشدد بوتين على أن الانتخابات في روسيا ستُجرى في موعدها المحدد ووفقاً للقانون.



وأوضح أن بلاده ستعمل على نقل اقتصادها إلى مستوى تكنولوجي جديد جذرياً في جميع المجالات الحيوية، مع استمرار تنفيذ مشاريع البناء والتطوير.



وأضاف أن الخطط تشمل مواصلة بناء المساكن والطرق، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين بنيته التحتية خلال المرحلة القادمة.