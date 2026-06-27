لقي ثلاثة عناصر من قوات «الرينجرز» الباكستانية مصرعهم اليوم (السبت)، جراء هجوم استهدف مقراً شبه عسكري في مدينة كراتشي.



وقال المفتش العام لشرطة إقليم السند، جاويد عالم أوده، لموقع «داون» الباكستاني، إن المعلومات الأولية تشير أيضاً إلى مقتل ثلاثة من المهاجمين خلال الهجوم الذي استهدف المقر المحلي لقوات «الرينجرز»، مبيناً أن المهاجمين اقتحموا البوابة الرئيسية للمقر باستخدام مركبة.



ولفت إلى أن عملية تمشيط أمنية لا تزال جارية، فيما طوقت عناصر وحدة الأمن الخاصة، وقوة مكافحة الإرهاب، إلى جانب قوات «الرينجرز»، محيط المنطقة.



وذكرت قناتا «آري نيوز» و«جيو نيوز» الباكستانيتان أن انفجاراً وإطلاق نار وقعا على أحد الطرق الرئيسية في كراتشي، قرب عدد من الجامعات ومقر إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.



وأفادت قناة «داون نيوز» بأنه جرى الدفع بوحدات خاصة، من بينها قوة الاستجابة السريعة وعناصر من قوات الكوماندوز التابعة للشرطة، للسيطرة على الوضع.



من جانبه، وجّه رئيس وزراء إقليم السند، سيد مراد علي شاه، بإعداد تقرير مفصل بشأن البلاغات التي تحدثت عن وقوع انفجار وإطلاق نار قرب تقاطع موسميات، وفقاً لمتحدث باسمه.



وتُعد قوات «الرينجرز» الباكستانية قوة شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، وتضطلع بمهمات الأمن الداخلي وحماية الحدود.