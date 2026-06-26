بالتزامن مع تمديد المفاوضات، ورغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله، شن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، غارتين على النبطية الفوقا جنوب لبنان. واستهدفت غارة على دفعتين مستهدفا أطراف النبطية الفوقا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.



ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات جرف وحرق للبيوت في بلدة مركبا في جنوب لبنان، وانفجر جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة.



وأعلنت إسرائيل أنها قضت على 10 عناصر من حزب الله منذ أمس (الخميس)، وأن عدد قتلى الحزب بلغ 3200 منذ مارس الماضي.



بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة من جنوده، بينهم ضابطان، أصيبوا في اشتباك مع أحد المسلحين في جنوب لبنان أمس الخميس.



وأوضح أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة، بينما أصيب ضابط آخر وجنديان بجروح طفيفة في الحادثة ذاتها، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في موقعها الإلكتروني.



وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم، بحسب التقرير.



من جانبها، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوفود اللبنانية والإسرائيلية ستواصل المفاوضات في واشنطن بشأن مذكرة تفاهم أمنية، اليوم (الجمعة).



وقال المصدر إن المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تختتم يوم الخميس 25 يونيو، ستستمر ليوم آخر، وتُستأنف الجولة الخامسة صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل التقدم في حل الصراع في جنوب لبنان.



يذكر أن إسرائيل تشن حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.



واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، وتم تمديده عدة مرات.



وأفادت تقارير لبنانية رسمية بمقتل 4106 أشخاص وإصابة أكثر من 12 ألفا، جراء القصف الإسرائيلي منذ مارس الماضي.