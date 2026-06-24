في إطار الدعم السخي والمتواصل من المملكة العربية السعودية للسكان في اليمن، نجح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم 8439 خدمة طبية وتأهيلية متنوعة بمحافظة عدن، استفاد منها 3089 فرداً من ذوي الإعاقة الحركية بمختلف أنواعها، ضمن المرحلة التاسعة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو 2026.



​وشهدت الأقسام التخصصية بالمركز نشاطاً مكثفاً لضمان تعافي المصابين، إذ تمكنت الطواقم الطبية من تركيب 132 طرفاً صناعياً وتقويمياً لـ132 مستفيداً، بالتوازي مع تقديم 6574 خدمة متقدمة في عيادة العلاج الطبيعي استفاد منها 1448 مريضاً نجحوا في استعادة قدراتهم الحركية والاندماج في المجتمع.



​وعلى صعيد الرعاية الاستشارية والفنية، قدّم قسم التأهيل الفني 259 خدمة لـ259 فرداً، فيما استقبل قسم الاستشارات الطبية 335 حالة قدمت لها الرعاية التشخيصية اللازمة، إلى جانب تقديم قسم الاستشارات الفنية 1139 خدمة رعاية حظي بها 915 مستفيداً لضمان استمرارية كفاءة الأجهزة والأطراف المقدمة لهم.



​ويأتي هذا الدعم الطبي الحيوي امتداداً لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة والمشاريع الإنسانية النوعية التي تمولها وتنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة»، تأكيداً على الموقف الأخوي الراسخ للمملكة في مساندة الشعب اليمني وفئاته الأكثر احتياجاً تحت مختلف الظروف.