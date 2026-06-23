أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم (الثلاثاء)، أن الأولوية القصوى للوكالة تتمثل في التأكد من مكان مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.



وأوضح غروسي في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية العامة، أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران، مبيناً أن الإسراع في تنفيذها ضروري في ظل الإطار الزمني المحدد بـ60 يوماً للاتفاق بين واشنطن وطهران.



وأشار إلى أن الوكالة لديها تصور عن مكان وجود اليورانيوم عالي التخصيب، لكن من المهم أن تبلغها إيران بالموقع، مبيناً أن بعض منشآت التخزين تعرضت لهجمات وتدمير جزئي، مما قد يستدعي دراسة آليات الوصول إلى هذه المواد.



ولفت إلى أن الوكالة ستجري قريباً محادثات مع الجانب الإيراني لتحديد مواعيد عمليات التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها، مبيناً أن الوكالة منظمة مستقلة وستنفذ عمليات التفتيش بمفردها.



وأضاف: دعوة الولايات المتحدة أو أي مراقبين آخرين للمشاركة في العملية تبقى قراراً يعود إلى إيران.



وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد قال لأعضاء في الكونغرس الأمريكي (الخميس)، إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران.



واتفقت الولايات المتحدة وإيران على تسوية قضية مصير المواد المخصبة المخزنة وفقاً لآلية يُتفق عليها بين الطرفين، ‌‌‌‌ وفقاً للجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن تكون المنهجية الأقل هي تخفيف تركيزها في مكانها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.