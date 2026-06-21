تنطلق، اليوم (الأحد)، أولى جلسات التفاوض بين واشنطن وطهران، في منتجع «بورغنستوك» بسويسرا، فيما تواجه «مذكرة التفاهم» اختباراً صعباً عبر الهجمات الإسرائيلية على لبنان التي تمثل إحدى أكبر العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، إذ دفعت طهران إلى إعلان إغلاق مضيق هرمز.



مفاوضات مباشرة برئاسة فانس وقاليباف

وبينما لم يتضح بعد ما إذا كانت المفاوضات ستُعقد بشكل مباشر بين الوفدين، كما حدث في الجولة السابقة التي استضافتها إسلام أباد، والتي استمرت 21 ساعة دون التوصل إلى اتفاق، أكدت مصادر مطلعة أن المفاوضات ستجري بشكل مباشر.



ووصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، صباح الأحد، وأعلن قبل مغادرته قاعدة أندروز الجوية أنه سيبقى يوماً أو يومين للمشاركة في محادثات السلام.



ووصل الوفد الإيراني بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي والمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي ومسؤولين آخرين.



وأعلنت الخارجية الباكستانية، أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، توجها إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات.



وأعلنت الخارجية الإيرانية أن اجتماع بورغنستوك سيعقد ليوم واحد تنفيذاً لمذكرة التفاهم، وأن اجتماعات ستعقد بين وفدي إيران وأمريكا بحضور ممثلين من قطر وباكستان، كما تعقد اجتماعات ثنائية مع وفدي باكستان وقطر بصفتهما وسيطين.



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أمريكا لم تتمكن من ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وسيكون هذا محوراً في اجتماع سويسرا. وأضاف أنه «ستتم مناقشة قضايا أخرى مثل إعفاءات بيع النفط الإيراني والإفراج عن أصول مجمدة».



فيما أكدت الخارجية الباكستانية إنها ستواصل دعم التفاهمات التي توصلت إليها أمريكا وإيران، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة.



لبنان يتصدّر ملف المحادثات

وتأتي هذه المحادثات في مرحلة حساسة، بعدما كان من المقرر أن تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات، الجمعة الماضي، قبل أن يتم تأجيلها بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.



ونقلت شبكة CNN عن دبلوماسي قوله، بأن جلسة طارئة خُصصت لبحث الوضع في لبنان أضيفت إلى جدول المحادثات المقررة، الأحد، وستكون أول ملف يُناقش بين الأطراف المشاركة.



وقال مسؤول إيراني لـCNN، إن إنهاء القتال في لبنان يشكل «البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني»، مشيراً إلى أن طهران تعتبر تثبيت وقف إطلاق النار شرطاً أساسياً للمضي قدماً في تنفيذ التفاهمات مع واشنطن.



واعتبرت طهران، أن الضربات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً لـ«مذكرة التفاهم»، فيما ذهبت القيادة العسكرية الإيرانية أبعد من ذلك، بإعلان إغلاق مضيق هرمز رداً على استمرار الهجمات.



قضايا معقّدة على طاولة سويسرا

تعتبر طهران أن وقف القتال في لبنان هو القضية الأكثر إلحاحاً، وأكدت أنها لن تمضي قدماً في المفاوضات إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية. فيما تعقدت قضية هرمز بإعلان القيادة العسكرية الإيرانية إغلاق المضيق، في وقت بدأت فيه حركة الملاحة بالتعافي تدريجياً.



ومن المرجح أن تتركز المحادثات على البرنامج النووي الإيراني، حال التوصل إلى حلول لأزمتي لبنان وهرمز. ويتوقع أن تبحث المفاوضات عدداً من الملفات الشائكة التي لم تُحسم في الاتفاق الأولي، بينها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ووضع مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه.